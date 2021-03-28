В Україні вивели новий сорт сої з високою врожайністю
Українські селекціонери створили новий сорт сої. Він дає врожай до 5 тонн тонн з гектару.
Джерело:Голос України
Українські селекціонери Інституту зрошуваного землеробства НААН готують гідну альтернативу генномодифікованій сої. Лише на Херсонщині цю культуру вирощують на понад 50% відведених під цю культуру полів.
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Група із семи дослідників Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, що розташований під Херсоном, цілком традиційними методами вивела новий високопродуктивний сорт сої – "Ідеал".
Його отримали звичним шляхом гібридизації рослин двох інших сортів — "Діана" і "Фаетон". На створення "Ідеалу" у науковців пішло 10 років. Втім, ця праця того вартувала, адже врожайність нового сорту становить аж 5 тонн/гектар.
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