Українські селекціонери створили новий сорт сої. Він дає врожай до 5 тонн тонн з гектару.

Українські селекціонери Інституту зрошуваного землеробства НААН готують гідну альтернативу генномодифікованій сої. Лише на Херсонщині цю культуру вирощують на понад 50% відведених під цю культуру полів.

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Група із семи дослідників Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, що розташований під Херсоном, цілком традиційними методами вивела новий високопродуктивний сорт сої – "Ідеал".

Його отримали звичним шляхом гібридизації рослин двох інших сортів — "Діана" і "Фаетон". На створення "Ідеалу" у науковців пішло 10 років. Втім, ця праця того вартувала, адже врожайність нового сорту становить аж 5 тонн/гектар.

Цьогоріч ще одним ворогом урожаю може стати спекотне літо. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні буде аномально спекотне літо: як це вплине на урожай".