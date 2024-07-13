Пчелы спасут продукты от порчи
Британские ученые говорят, что пчелиный воск может стать спасением для хранения продуктов в военных зонах, таких как Украина. Они помогут местным пчеловодам создать новую упаковку для продуктов из воска, прополиса и шалфея.
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Таким образом можно паковать продукты для военнослужащих, которые в полевых условиях не могут добраться до холодильника. Как выяснилось, над изобретением работал профессор Лес Бейли из Школы фармации и фармацевтических наук Кардиффского университета Великобритании и украинская ученая Юлия Юдина из Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
Найдя правильный воск с нужными свойствами, есть шанс продлить срок хранения продуктов,
– говорит Бейли.
Ученые пытаются создать антимикробную пищевую пленку, которой можно было бы обернуть продукты и они хранились бы длительное время. Эта возможность пригодится украинцам, которые страдают от уничтожения энергетики из-за обстрелов России.
Как работает упаковка
Ученые считают, что Украина является одним из крупнейших производителей меда и с помощью пчел появится возможность пережить времена без электроэнергии.
Как будет работать упаковка с воском:
- воск, прополис и шалфей имеют антимикробное действие, то есть не дают развиваться бактериям и другим микроорганизмам;
- воск имеет водоотталкивающие свойства, то есть убережет от проникновения влаги извне.
Ученые говорят, что постоянные отключения электроэнергии привели к порче значительного количества пищи, поскольку люди не могли ее должным образом хранить. По их мнению, это особенно важно для людей, живущих в зонах конфликта, которые уже полагаются на ограниченные поставки еды.
Ближайшая задача, которую поставили перед собой Бейли и Юдина – написать специальное пособие для украинцев. Благодаря пособию украинцы узнают, как хранить продукты с помощью пчел в условиях, когда из-за недостаточного количества сил ПВО россияне уничтожили энергетику.