Бджоли врятують продукти від псування

Британські вчені говорять, що бджолиний віск може стати порятунком для зберігання продуктів у військових зонах, таких як Україна. Вони допоможуть місцевим бджолярам створити нову упаковку для продуктів з воску, прополісу та шавлії.

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У такий спосіб можна пакувати харчі для військовослужбовців, які у польових умовах не можуть дістатись до холодильника. Як з'ясувалось, над винаходом працював професор Лес Бейлі зі Школи фармації та фармацевтичних наук Кардіффського університету Великої Британії та українська вчена Юлія Юдіна з Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Знайшовши правильний віск з потрібними властивостями, є шанс подовжити термін зберігання продуктів,

– говорить Бейлі.

Науковці намагаються створити антимікробну харчову плівку, якою можна було б обгорнути продукти і вони зберігалися б тривалий час. Ця можливість стане у нагоді українцям, які потерпають від знищення енергетики через обстріли Росії.

Як працює пакування

Вчені вважають, що Україна є одним з найбільших виробників меду і за допомогою бджіл з'явиться можливість пережити часи без електроенергії.

Цікаво! Для виготовлення пакування потрібно взяти матеріали, які зазвичай використовуються для пакування – картон, папір, а також бавовняну тканину. Після цього їх потрібно обробити речовинами з бджолиного вулика – воском і прополісом. Наступний крок – загорнути продукти і запечатати упаковку бджолиним воском. Додаткова речовина, яку можна застосувати, – це шавлія, рекомендують вчені.

Як працюватиме пакування з воском:

віск, прополіс та шавлія мають антимікробну дію, тобто не дають розвиватись бактеріям та іншим мікроорганізмам;

віск має водовідштовхувальні властивості, тобто вбереже від проникнення вологи ззовні.

Вчені говорять, що постійні відключення електроенергії призвели до псування значної кількості їжі, оскільки люди не могли її належним чином зберігати. На їх думку, це особливо важливо для людей, які живуть у зонах конфлікту, які вже покладаються на обмежені поставки їжі.

Найближче завдання, яке поставили перед собою Бейлі та Юдіна – написати спеціальний посібник для українців. Завдяки посібнику українці дізнаються, як зберігати продукти за допомогою бджіл в умовах, коли через замалу кількість сил ППО росіяни знищили енергетику.