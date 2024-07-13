Отключения света не страшны: пчелы помогут украинцам хранить продукты

В 2024 году россияне возобновили массовые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Это повлияло и на производителей агропродукции из-за постоянных перебоев электроэнергии, которые не могут нормально хранить изготовленную продукцию, требующую охлаждения.

Пчелы спасут продукты от порчи

Британские ученые говорят, что пчелиный воск может стать спасением для хранения продуктов в военных зонах, таких как Украина. Они помогут местным пчеловодам создать новую упаковку для продуктов из воска, прополиса и шалфея.

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Таким образом можно паковать продукты для военнослужащих, которые в полевых условиях не могут добраться до холодильника. Как выяснилось, над изобретением работал профессор Лес Бейли из Школы фармации и фармацевтических наук Кардиффского университета Великобритании и украинская ученая Юлия Юдина из Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Найдя правильный воск с нужными свойствами, есть шанс продлить срок хранения продуктов,

– говорит Бейли.

Ученые пытаются создать антимикробную пищевую пленку, которой можно было бы обернуть продукты и они хранились бы длительное время. Эта возможность пригодится украинцам, которые страдают от уничтожения энергетики из-за обстрелов России.

Как работает упаковка

Ученые считают, что Украина является одним из крупнейших производителей меда и с помощью пчел появится возможность пережить времена без электроэнергии.

Для изготовления упаковки нужно взять материалы, которые обычно используются для упаковки – картон, бумага, а также хлопчатобумажную ткань. После этого их нужно обработать веществами из пчелиного улья – воском и прополисом. Следующий шаг – завернуть продукты и запечатать упаковку пчелиным воском. Дополнительное вещество, которое можно применить, – это шалфей, рекомендуют ученые.

Как будет работать упаковка с воском:

воск, прополис и шалфей имеют антимикробное действие, то есть не дают развиваться бактериям и другим микроорганизмам;

воск имеет водоотталкивающие свойства, то есть убережет от проникновения влаги извне.

Ученые говорят, что постоянные отключения электроэнергии привели к порче значительного количества пищи, поскольку люди не могли ее должным образом хранить. По их мнению, это особенно важно для людей, живущих в зонах конфликта, которые уже полагаются на ограниченные поставки еды.

Ближайшая задача, которую поставили перед собой Бейли и Юдина – написать специальное пособие для украинцев. Благодаря пособию украинцы узнают, как хранить продукты с помощью пчел в условиях, когда из-за недостаточного количества сил ПВО россияне уничтожили энергетику.