Сейчас яблоневый сад Брауна наполненный клонами деревьев, найденных в Джорджии, Северной и Южной Каролине, Кентукки, Теннесси, Вирджинии, Мэриленде и Пенсильвании. Его работу высоко оценили не только защитники природы, но и кулинары и производители сидра, которые теперь имеют в своем распоряжении сотни новых вкусов.

Читайте также Трезубец на яблоках: украинские садоводы выращивают фрукты с картинками – фото

Странные яблоки на рынке

79-летний инженер-химик вырос в сельской местности Северной Каролины. Страсть к поиску редких сортов яблок у Брауна появилась после посещения исторического фермерского рынка в 1998 году.

Там был небольшой стенд с кучей странных на вид яблок, разложенных в корзинах,

– вспоминает дедушка.

Цвета плодов варьировались от ярко-зеленого до желтого, розового и даже фиолетово-черного. Некоторые из них имели размер сливы, другие же были довольно большими. И самым впечатляющим, говорит дедушка, была невероятно широкая гамма вкусов и текстур.



Том Браун возрождает забытые сорта яблок / Фото Atlas Obscura

Продавец рассказал Брауну, что эти сорта яблок были стандартизированы в XVIII – XIX веках и полностью исчезли из коммерческого обращения до 1950 года. А прививал он деревья из старых заброшенных садов в горах Аппалачи, где, вероятно, еще есть сотни потерянных яблонь.

Эта встреча вдохновила Брауна исследовать историю яблок наследия Аппалачи. И то, что он узнал, вызвало у него трепет, а также желание восстановить утраченное.

Яблоневые сады Аппалачи

Яблоневые сады Аппалачи имеют долгую историю. Благодаря благодатному климату в этом регионе до 1905 года выращивали более чем 14 тысяч уникальных сортов яблок . Тогда производство и потребление продовольствия были более локализованными, что позволяло развивать эту отрасль. Тогда даже владельцы небольших ферм могли хвалиться богатыми яблоневыми садами.

. Тогда производство и потребление продовольствия были более локализованными, что позволяло развивать эту отрасль. Тогда даже владельцы небольших ферм могли хвалиться богатыми яблоневыми садами. Но такая традиция Аппалачи сошла на нет с развитием промышленного хозяйства и корпоратизированной системы питания. Предприниматели перешли на те сорта яблок, которые быстро созревали и были пригодны для междугородних перевозок.

с развитием промышленного хозяйства и корпоратизированной системы питания. Предприниматели перешли на те сорта яблок, которые быстро созревали и были пригодны для междугородних перевозок. До 1950 года большинство мелких садов были вытеснены из бизнеса и начали исчезать.

и начали исчезать. В конце 1990-х годов коммерческие сады США вырастили менее 100 сортов яблок, 90% из которых составляли только 11 видов. Эксперты подсчитали, что за это время исчезли 11 тысяч уникальных сортов яблок.



Брауну удалось спасти более 1200 уникальных сортов яблок / Фото dailypress

Охотник за яблоками

Брауну очень не хотелось, чтобы эта культура просто умерла, и он решил восстановить то, что, казалось, было потеряно навсегда. Он начал учиться у опытных садоводов, как рубить, обрабатывать и прививать яблони. Ему также удалось получить старую карту садов и каталоги с рисунками и описаниями тысяч потерянных сортов.



Каталог яблок / Фото Национальной сельскохозяйственной библиотеки США

Большую часть времени Браун проводит в путешествиях по Аппалачи, буквально стуча в двери и разговаривая о яблоках со старожилами. Иногда он отправляется на поиски старого сада, о котором упоминается в исторических записях.

А когда находит такую яблоню, то берет с нее черенки и высаживает их. Затем он сравнивает характеристики листья и дерева с заметками в записях старых садов, рассказами свидетелей и ботаниками. Когда яблони плодоносят, он иногда даже присылает образцы местным жителям, которые помнят яблоко на вкус. Все это он тщательно описывает.



Яблоневый сад Брауна / Фото Atlas Obscura

Наиболее редкие сорта, которые ему удается возродить, он жертвует яблоневым садам наследия. Кроме того, Браун ежегодно продает около тысячи саженцев. Его миссия сохранить уникальные сорта также взволновала историков пищевых продуктов, местных поваров и производителей сидра, у которых появилась возможность экспериментировать с новыми вкусами.

Дедушка уже спас более чем 1 200 исторических яблонь, которые когда-то были очень важными для местных общин. И он надеется, что ему удастся восстановить еще хотя бы сотню, или больше.