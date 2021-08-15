Креативный яблочный сад расположен в 20 километрах от Винницы. Уже 5 лет местные садоводы выращивают фрукты с различными изображениями, которые заказывают им клиенты. Ранее это были традиционные "смайлики", надписи "I love you" или логотипы фирм. Но в этом году винничане получили патриотический заказ.
Подарки на выбор / Фото: Vinnitsa.info
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Ныне Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. Поэтому мы не очень удивились, что у нас заказали трезубец, – говорит садовник Надежда Гладько.
Кто именно захотел получить яблоки с национальным символом, Надежда не разглашает. "Это коммерческая тайна", – интригует она.
Патриотические яблока дозревают / Фото: Vinnitsa.info
Больше всего популярны яблоки со "смайликами". Ходить садом, в котором с обеих сторон сотни яблок тебе улыбаются – настоящий позитив, – радуется Гладько.
Улыбнитесь! / Фото: Vinnitsa.info
На днях в саду собрали первый урожай ранних яблок. А с 17 августа, накануне Яблочного Спаса, планируют взяться за поздние сорта.
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