Первый украинский растительный стейк: производители раскрыли ингредиенты и секреты новинки

Растительный стейк GreenBeefSteak, созданный украинскими производителями, может стать достойной альтернативой настоящему мясу.

Недавно европейско-украинская компания GreenGo представила сенсационную разработку – стейк из растительной продукции GreenBeefSteak. Эта новинка уникальна не только для украинского потребителя, но и для всего мира, ведь альтернатив настоящему цельному куску мяса почти не существует.

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GreenBeefSteak поражает своим сходством с говядиной, однако при его производстве ни одно животное не пострадало. Пищевикам удалось достичь натуральной "мраморности", что делает растительный продукт подобным премиальным стейкам животного происхождения. Такого эффекта удалось достичь благодаря сбалансированному сочетанию высококачественных растительных ингредиентов и уникальной технологии. В состав стейка вошли следующие ингредиенты:

питьевая вода

соевый белок

кукурузный крахмал

пшеничный белок

подсолнечное масло

кокосовое масло

пищевая соль

эмульгатор целлюлозная камедь

пищевые волокна

дрожжевой экстракт

декстроза

жидкая карамель

свекольный сок

ферментированный рис

лимонная кислота

веганский ароматизатор жареного мяса

Уникальный стейк уже скоро можно будет попробовать в меню избранных ресторанов по всей Украине. Стоимость одного GreenBeefSteak, весом около 160 граммов, будет на уровне премиальных видов говядины.

Тысячи часов на продукт

Много лет наша команда работала в бизнесе пищевых ингредиентов, – сказал СЕО и соучредитель компании GreenGo (GG) Юрий Кушнир. – Мы изучали свойства различных продуктов и отдельных компонентов для их удачного сочетания. Так мы выбирали лучших поставщиков сырья, а дальше проводили множество лабораторных и промышленных отработок, и только после этого тот или иной ингредиент утверждался к использованию. Поэтому технология и ноу-хау рецепт приготовления растительного стейка – это прежде всего тысячи часов плодотворной работы над продуктом.

Что дальше?

Создатели GreenBeefSteak проанализировали актуальные пищевые тренды и поняли, что надо расширять ассортимент изделий на растительной основе. Поэтому параллельно с запуском производства растительного стейка компания GreenGo разрабатывает также первые в Украине альтернативные рыбные продукты GreenFish, бургерные котлеты GreenBeef и фарш GreenFarsh.