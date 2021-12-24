Платить нужно будет больше: в Украине ожидают подорожание посевной

Уже скоро аграриям придется понести дополнительные расходы. Посевная кампания заберет немало средств.

Посевная будет стоить больше

Весенняя посевная кампания обойдется аграриям в кругленькую сумму. Особенно это касается фермеров из центральных областей Украины.

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Средства защиты растений подорожают более чем на 50%, а за топливо придется платить на 10 – 30% больше. Таким образом, привычные расходы существенно возрастут.

Кроме того, эксперты советуют аграриям начать закупку удобрений. Со временем их стоимость будет только расти, поэтому об их закупке следует позаботиться заранее.

Также специалисты отмечают, что к подорожанию нужно готовиться и покупателям, ведь именно они являются конечными потребителями и вся нагрузка будет ложиться на их кошельки.