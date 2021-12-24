Посівна забере більше коштів

Весняна посівна кампанія обійдеться аграріям у кругленьку суму. Особливо це стосується фермерів з центральних областей України.

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Засоби захисту рослин подорожчають на понад 50%, а за паливо доведеться платити на 10 – 30% більше. Таким чином звичні витрати суттєво зростуть.

Окрім того, експерти радять аграріям розпочати закупівлю добрив. З часом їхня вартість лише зростатиме, тому про їх закупівлю слід потурбуватися заздалегідь.

Також фахівці наголошують, що до подорожчання треба готуватися і покупцям, адже саме вони є кінцевими споживачами і все навантаження лягатиме на їхні гаманці.