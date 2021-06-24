Почему деревья растут ночью: открытие ученых

Международная исследовательская группа выяснила, что деревья растут преимущественно ночью. Причиной этого является лучшая влажность воздуха.

Биологи 8 лет анализировали данные из 170 деревьев 7 распространенных видов. Растения были разбросаны в 50 точках по всей Швейцарии.

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Исследование показало, что скорость роста дерева меняется в течение суток. Ствол может уменьшаться и расширяться в диапазоне от одного до пяти микрометров в час.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что влажность воздуха позволяет деревьям расти в основном в ночное время. Днем рост ствола сильно ограничен из-за сухости воздуха.

Самым большим сюрпризом для нас стало то, что деревья росли даже в умеренно сухих грунтовых условиях, когда воздух был достаточно влажным. И наоборот, рост оставался очень низким, когда почва была влажной, но воздух был сухим, – рассказал руководитель группы исследователей Роман Цвайфель.

Объясняется это так: когда воздух становится более сухим, деревья временно теряют больше воды, чем поглощают через корни. Водный потенциал дерева сокращается, а рост останавливается независимо от наличия углеводов.

Кроме того, исследование показало, что деревья растут только в определенное время несколько часов в сутки.

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