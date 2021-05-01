Их реакция на дождь близка к панической. Такое удивительное открытие сделала международная группа ученых, которая была вовлечена в Школу молекулярных наук Университета Западной Австралии, Центр передового опыта по биологии растительной энергии ARC и Университета Лунда.

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Подготовиться к опасности

Как показало исследование, когда вода попадает на растение у него срабатывают сложные химические сигналы. Они позволяют ему подготовиться к опасности дождя.

Делая наблюдения, ученые опрыскивали растения водой и заметили цепную реакцию, вызванную белком MYC2.

Когда MYC2 активирован, тысячи генов запускаются в действие, готовя защитные силы растения. Эти предупреждающие сигналы передвигаются от листка к листку и вызывают целый ряд защитных эффектов,

– объясняют исследователи.



Растения паникуют во время дождя / Фото unsplash

Чего боятся растения

Дождь на самом деле является основной причиной распространения болезней между растениями, говорят ученые. Не удивительно, что они начинают паниковать.

между растениями, говорят ученые. Не удивительно, что они начинают паниковать. Когда дождевая капля разбрызгивается по листьям, крошечные капельки воды рикошетят во всех направлениях. И именно они могут содержать бактерии, вирусы или споры грибков.

Интересно то, что одна капелька может заразить окружающие растения, которые растут на расстоянии до 10 метров.



Растения боятся заразиться болезнью / Фото unsplash

Предупреждают об опасности соседей

Также ученые обнаружили доказательства того, что растения способны предупреждать об опасности своих соседей. Когда идет дождь, те же сигналы, которые распространяются по листьям, передаются другим растениям по воздуху.

Одним из вырабатываемых химических веществ является гормон, называемый жасмоновой кислотой. Именно его использует растение для передачи сигналов. Это прежде всего нужно тому растению, которое предупреждает других. Потому что, как утверждают ученые, если у соседей включены защитные механизмы, то они реже будут распространять болезни.

Когда возникает опасность, растения не могут сойти с дороги, потому вместо этого они полагаются на сложные системы сигнализации, чтобы защитить себя,

– резюмируют ученые.

Они добавляют, что, очевидно, растения имеют интригующие отношения с водой. Дождь является основным носителем болезней, но также он жизненно важен для их выживания.



Растения предупреждают соседей об опасности / Фото unsplash