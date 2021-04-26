Выращивание овощей в теплицах в холодные месяцы в Украине не очень популярно. Затраты на энергоносители для обогрева теплиц не позволяют выращивать конкурентоспособную по цене продукцию.

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Поэтому значительно целесообразнее привозить помидоры и огурцы из Турции, которая имеет более благоприятный климат для выращивания овощей в теплицах. Именно на эту страну пришлось 79% импортных поставок помидоров и 83% огурцов в 2020 году.

Также отмечается, что в Украине огурцы и помидоры в основном выращивает население, доля промышленных производителей незначительна. Пик роста импорта овощей имеет четко выраженную сезонность, что связана с внутренним производством.

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