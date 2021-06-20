Почему в супермаркетах не дешевого отечественного картофеля: объяснение

На рынках молодой картофель довольно дешевый, зато в сетях супермаркетов цена значительно выше. Причиной этого является необходимость продать импортную продукцию.

Как рассказал член совета директоров Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко, сети супермаркетов закупают крупные партии картофеля за границей, где его цена составляет 25-30 гривен.

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Соответственно, пока эти большие партии не продадут, дешевая украинская продукция не может попасть на прилавки супермаркетов.

Имея качественный украинский продукт, мы экспортируем его в Беларусь, а вот доставить на собственные рынки не можем. Ценник отечественного картофеля, который все же попал на прилавки, вынужденно высокий, поскольку остается нераспроданным завезенный продукт, – сказал он.

Также эксперт добавил, что на период сбора картофеля Молдова и Беларусь ограничивают ввоз из-за границы. В украинских производителей нет возможности экспортировать свою продукцию, поэтому они фактически заперты на собственном рынке.

Сейчас начался сезон сбора урожая, поэтому многие люди имеют возможность подработать в Европе. Больше об этом читайте в материале Агро 24