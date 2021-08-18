Такой прогноз обнародовала пресс-служба министерства после совещания представителей исполнительной власти и масложирового бизнеса.

Важно! Украина снизила экспорт подсолнечного масла

Украинский рынок масла в июле с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен FAO на масло в конце прошлого месяца снизился на 10%, но в то же время стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. К середине августа, по данным Госстата, она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца.

В Минэкономики осознают, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах, и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но, несмотря на это, есть возможности для снижения стоимости на "социальные" сорта подсолнечного масла, которые очень важны для Украины.

На встрече представителей власти и масложирового бизнеса было договорено о мерах, которые "позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса". На практике, по прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла уже до конца августа.

Противоположная точка зрения Цена литра подсолнечного масла может взлететь более 100 гривен уже осенью, – эксперт

СПРАВКА

Масложировая отрасль в Украине активно развивается, использует современные технологии и является одним из мировых лидеров по производству подсолнечного масла. Отрасль создает продукт с добавленной стоимостью, имеет существенный удельный вес в формировании ВВП Украины и поступлении валютной выручки.