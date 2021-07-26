По подсчетам аналитиков, в сентябре – июне 2020/21 МГ экспорт подсолнечного масла из Украины составил 4,75 миллиона тонн. В сравнении с предыдущим годом показатель упал на 18%.

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Экспортный потенциал 2020/21 МГ снижен до 5,38 миллиона тонн – это минус 19% до 2019/20 МГ, в пределах предельного объема экспорта, зафиксированного в меморандуме между Министерством экономики Украины и Ассоциацией "Укролияпром", что приведет к высоким переходным запасам, – говорится в сообщении аналитиков.

На ключевых рынках сбыта динамика тоже нестабильна. Китай и Саудовская Аравия показали плюс 32% и 23% соответственно, а страны ЕС и Индия снизили показатели на 32% и 13%.

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