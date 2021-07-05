Как утверждает ведущий исследователь Инновационного центра природных материалов Кембриджского университета Даршил Шах, один гектар промышленной конопли впитывает от 8 до 15 тонн CO2 в год. Леса же могут поглотить только 2 – 6 тонн углерода, в зависимости от климатического региона, вида и возраста деревьев.

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Кроме того, из конопли делают углеродно-нейтральные материалы и биопластик, которые могут заменить стеклокомпозит, алюминий и тому подобное.

Жесткие волокна конопли годятся не только для тканей и искусственного меха, но и для изготовления прочных материалов, используемых для автомобильных деталей, турбин ветровых станций и облицовочных панелей. Их производство требует от 15 до 60% энергии по сравнению с алюминиевыми панелями, битумом или оцинкованной сталью.

Кострица – одревесневшие части стеблей – используется для коноплецемента, что служит изоляционным материалом. По мнению ученого, конопля должна стать основным материалом углеродно-нейтрального будущего.

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