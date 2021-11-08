Інспекція виявила у центральних та західних областях України зараження озимих пшениці та ячменю. Зокрема, борошнистою росою, септоріозом та кореневими гнилями захворіло від 1,5 до 8% рослин.

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На 2% озимих зернових у Тернопільській області виявили іржу. Також повідомляється, що усюди по Україні озимий ячмінь хворіє на гельмінтоспоріоз та ринхоспоріоз. Лідерами за цим показником є Закарпаття та Львівська область.

На початку листопада по всій Україні пройшли опади, які лише сприятимуть розвитку хвороб.

Фітосанітарні служби будуть слідкувати за ситуацією та працюватимуть над заходами, які допоможуть уникнути найгірших наслідків.