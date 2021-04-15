Ранние овощи будут дороже, чем обычно. Причина – неблагоприятные погодные условия на юге Украины и частичная потеря урожая.

В Николаевской области во время обратных заморозков озимый лук, плантации земляники садовой и малины вымерзли в среднем на 30-40%, а в некоторых хозяйствах – на 100%.

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С начала марта несколько раз в почве температура опускалась до минус 3-4°С, один раз – до минус 12°С. В прошлом году в это время оптовая цена редиса составляла две гривны за килограмм, и производители массово выбрасывали овощи в посадках возле рынка в Великих Копанях (Херсонская область), а сегодня редис оптом стоит 35-38 гривен.

На юге страны из-за дождливой погоды, которая держится уже несколько недель, до сих пор массово не высадили картофель в открытый грунт. Из-за большой влажности земли задерживается на две недели и посадка белого, красного и репчатого лука. Поэтому на урожай этих культур следует ожидать не в середине лета, а уже в августе.

Экспорт масла из Украины хотят ограничить. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине ограничат экспорт подсолнечного масла".