Український уряд хоче ввести квоти на експорт олії, оскільки це призводить до дефіциту та зростання цін на внутрішньому ринку. Втім, обсяги ліміту поки невизначені.

Попередній законопроєкт передбачав квоту на експорт соняшнику і соняшникової олії в розмірі 0 тонн. Урядовці хочуть оновити постанову та лімітувати експорт олії, але на який обсяг – наразі невідомо.

Цікаво Масло, крупи та хліб в Україні подешевшали

Видача ліцензій на експорт олії соняшникової буде здійснюватися на підставі заявки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Вона подається до Мінекономіки протягом 15 календарних днів після опублікування на його офіційному сайті інформації про початок реєстрації заявок.

Обсяг олії соняшникової, на яку видано ліцензію, для суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності не може перевищувати 20% обсягів експорту соняшникової олії такого суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у 2020 році, — йдеться в документі.

Винятком можуть бути заявники, які здійснювали впродовж 4 місяців, що передують даті подачі заявки, реалізацію на внутрішньому ринку фасованої соняшникової олії в обсязі не менше 5 тисяч тонн щомісячно.

Україна втрачає лідерство в експорті кукурудзи. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна втрачає першість в експорті кукурудзи – Китай надає перевагу США".