Показатель растет, список покупателей – нет: что происходит с экспортом свиней
3 декабря 2021 , 17:20Читати новину українською
Источник:Государственная таможенная служба
Украине удалось увеличить количество проданных свиней за границу. Правда, покупатель остался только один.
Кто покупает украинских свиней
В 2021 году Украине удалось экспортировать 18,6 тысяч голов живых свиней. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 5 раз.
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Денежный эквивалент также вырос в 5 раз – до 2,9 миллионов долларов. Единственным покупателем украинских живых свиней стала Грузия.
Вместе с тем, импорт живых свиней в Украину упал. Украинские фермеры приобрели всего 6,4 тысячи голов.
Основными поставщиками свиней в Украину стали Дания, Франция и Чехия.