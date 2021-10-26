Компания Paltavo из Малаги представила авонессу. Это майонез из авокадо, который вполне безопасен для здоровья.

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Соус изготовлен без яиц, не содержит глютена и лактозы. Он предназначен для людей, которые ценят здоровую и свежую пищу, а также продукт подойдет для веганов.

Авонессу производят с помощью естественного метода HPP. Это технология холодной обработки пищевых продуктов, основанная на применении высоких уровней гидростатического давления. Благодаря этому все ингредиенты максимально сохраняют свой вкус и питательные вещества.

В соусе есть кусочки мякоти авокадо, поэтому он несколько похож на домашнюю гуакамоле.

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