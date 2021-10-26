Компанія Paltavo з Малаги презентувала авонесу. Це майонез з авокадо, який цілком безпечний для здоров'я.

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Соус виготовлений без яєць, не містить глютену та лактози. Він призначений для людей, які цінують здорову та свіжу їжу, також продукт підійде для веганів.

Авонесу роблять за допомогою природного методу HPP. Це технологія холодної обробки харчових продуктів, яка заснована на астосуванні високих рівнів гідростатичного тиску. Завдяки цьому усі інгредієнти максимально зберігають свій смак та поживні речовини.

У соусі є шматочки м'якоті авокадо, тому він дещо схожий на домашню гуакамоле.

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