Полезный майонез: в Испании создали невероятный соус из авокадо

Авокадо завоевал огромную популярность во всем мире. Аллигаторова груша может похвастаться большим количеством полезных свойств, поэтому из нее уже делают аналоги продуктов, которые не слишком полезны для здоровья.

Компания Paltavo из Малаги представила авонессу. Это майонез из авокадо, который вполне безопасен для здоровья.

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Соус изготовлен без яиц, не содержит глютена и лактозы. Он предназначен для людей, которые ценят здоровую и свежую пищу, а также продукт подойдет для веганов.

Авонессу производят с помощью естественного метода HPP. Это технология холодной обработки пищевых продуктов, основанная на применении высоких уровней гидростатического давления. Благодаря этому все ингредиенты максимально сохраняют свой вкус и питательные вещества.

В соусе есть кусочки мякоти авокадо, поэтому он несколько похож на домашнюю гуакамоле.

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