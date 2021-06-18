В этом году ситуация кардинально другая – цены на корневую петрушку сегодня достигают 11 злотых (80 гривен) за килограмм. Это вдвое дороже, чем в Украине.

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Соответственно, нынешняя цена петрушки стала в 4 раза выше, чем в 2020 году.

Петрушка в прошлом году стоила дешево – до 1,6 злотых за килограмм, поэтому многие фермеры, считая свой труд неоплаченным, перестали ее сеять. В этом году у нас мало петрушки и высокая цена, – пояснил эксперт с оптового рынка Bronisze в Варшаве Мацей Кмера.

Отмечается, что такие прыжки цены на корневую петрушку случаются не впервые. В 2019 году она стоила до 20 злотых (145 гривен) за килограм.

Голубики в Украине стало больше, что обусловило снижение цены на ягоду. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Резкое падение: цена на голубику упала на треть".