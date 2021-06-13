В Польше ожидают хороший урожай самой дорогой ягоды – голубики

Весенние заморозки негативно повлияли на урожай ягод в Польше. Впрочем, даже несмотря на это производители голубики ожидают хорошие показатели урожайности.

Из-за холодной погоды в Польше пострадал урожай красной смородины, ежевики и черешни. А вот производители голубики заявляют, что эта ягода не пострадала, поэтому за урожай не переживают.

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В мае в Польше наблюдали температуру 8-15°C. Поэтому производители сообщают, что сезон ягод начнется с задержкой в несколько недель.

Кстати, поздний вегетационный период характерен для большинства ягод и фруктов, включая голубику, красную смородину, вишню, сливу и яблоки.

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