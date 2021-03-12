Серед основних сільськогосподарських культур в Україні кукурудза посідає третє місце із площею посіву до 5000 тисяч гектарів. Урожайність кукурудзи – це сукупність генетики, технології та умов вирощування.

Це та культура, яка на перших етапах свого розвитку (до 9-10 листка) потребує максимальної уваги, і технологічні помилки цього періоду не можуть бути в подальшому виправлені ніякими агротехнічними заходами.

Саме тому на початкових етапах розвитку кукурудзи постає важливе питання захисту від шкідників, хвороб, нематод та підвищення стресостійкості рослин.

Нематодози кукурудзи: стан вивчення в світі та в Україні

Нематодні хвороби відрізняються від інших тим, що мають слабко виражені специфічні ознаки, які важко відрізнити від непаразитарних хвороб: нестача елементів живлення, вологи (чи її надмір), дія високих та низьких температур та інших. Загалом у різних частинах світу виділено із кореневої системи або ризосферного ґрунту кукурудзи близько 60 видів нематод. Вони відносяться до 22 родин та 45 різних родів.

Основну частку (70 %) з них становлять представники родів Pratylenchus, Helicotylenchus (фітопаразитичні) та Rhabditis, Acrobeloides, які здебільшого живляться бактеріями. Решта 30% складають саме фітопаразитичні.

Найбільше шкоди кукурудзі завдають Pratylenchus, Ditylenchus, Paratylenchus, Tylenchulus, Heterodera, Meloidogyne.

Нематода Pratylenchus під збільшенням

Типовим симптомом ураження рослин фітопаразитичними нематодами є так зване "ґрунтовтомлення", яке характеризується пригніченням росту і розвитку, за високого рівня інвазії – навіть випадінням, рослин. У більшості випадків описано вогнищевий характер цього захворювання, але трапляється і рівномірний розподіл нематодної інвазії, відповідно і симптомів захворювання по полю.

Уражені рослини зазвичай є низькорослими, із хлоротичними вузькими листками. Розвиток кукурудзи може істотно затримуватись, зокрема цвітіння та утворення насінин спостерігається значно пізніше. Уражені рослини утворюють дрібніші качани із меншою кількістю зерен. Коренева система слабко розвинена, часто спостерігається надмірне кущіння.

За відносно невисокої чисельності фітонематод зовнішні ознаки захворювання часто непомітні. Спостерігається лише зниження врожаю. Саме тому економічні втрати від цієї групи патогенів часто недооцінюють.

За високої чисельності Ditylenchus dipsaci на кукурудзі та інших зернових (жито, овес, просо) спостерігаються викривлення та гофрованість у основі стебла, заражені рослини сильно відстають у рості, часом розвивається багато додаткових пагонів.

В умовах України нематодні хвороби кукурудзи фактично не досліджувались. Є поодинокі повідомлення, що у посівах у різних регіонах країни виявлено види Pratylenchus sp., Tylenchorhynchus sp., Helicotylenchus sp., Ditylenchus sp. Також існує думка, що можна зустріти видоспецифічну до кукурудзи расу Heterodera avenae, однак такі данні залишаються неперевіреними і потребують вивчення та підтвердження.

Захисні заходи

Відомо, що нематод важко контролювати, бо переважна їх частина має широке коло рослин-хазяїнів із різних ботанічних родин, тому традиційна сівозміна є малоефективною. Хоча у ряді країн виявлені рослини, що не є хазяїнами для фітопаразитичних нематод. Так у країнах Європи як традиційну протинематодну рослину використовують чорнобривці (Tagetes patula). Сівозміна із бобовими значно знижує чисельність паразитів, хоча і має короткочасний ефект .

Наразі в Україні проти боротьби з нематодами є рішення компанії BASF – Пончо™ Вотіво – інсектицидний протруйник із біологічною складовою для захисту насіння кукурудзи від ґрунтових шкідників та фітопаразитичних нематод. Препарат містить дві складові: клотианідин та Bacillus firmus. Клотианідин, що відноситься до хімічного класу неонікотиноїдів, є активним щодо ґрунтових, а також листкових шкідників. Він діє у ґрунті, а також активно поглинається тканиною коренів і працює системно у інших тканинах рослини.

Друга складова Пончо™ Вотіво – унікальний штам природних бактерій Bacillus firmus. Мільйони спор бактерій наносять на поверхню насінини, утворюючи захисний шар – "живий щит", який росте разом із коренем (Рис. 2). Саме завдяки цьому нематоди не мають можливості контактувати із коренями і уражувати їх. Термін дії цього засобу досягяє 60 діб. Корені рослини захищені від двох перших (найбільш небезпечних) поколінь нематод.

Оцінка протинематодної дії протруйника (результати досліджень)

Протягом досліджень помічено, що початковий інвазійний фон містив досить високу чисельність основних фітопаразитичних нематод: Pratylenchus pratensis, Ditylenchus dipsaci та Tylenchorhynchus dubiusі. Загальна чисельність становила 172 шт./100 см3 ґрунту, що перевищує ЕПШ.

Результати проведених досліджень підтвердили, що препарат ефективно діє на ендопаразитичні види (Pratylenchus pratensis та Ditylenchus dipsaci) у нормі 3,0-4,7 л/т. Чисельність цих видів порівняно із контролем знижується відповідно на 35 та 61% із нормою внесення препарату 3,0 л/т. Збільшення норми до 4,7 л/т збільшує відсоток контролю. Із нормою 2,2 л/т препарат проявляє трохи меншу ефективність: зниження чисельності фітогельмінтів спостерігалось на рівні лише 24%.

Ефективна дія препарату на ектопаразитичний вид Tylenchorhynchus dubius починається з норми 4,7 л/т на рівні зниження чисельності на 56% порівняно з контролем. Спостерігалось поступове зменшення загальної чисельності фітопаразитичних нематод зі збільшенням норми препарату із 172 шт/100 см3 (на контролі) до 48 шт/100 см3.



Показове порівняння: з Пончо™ Вотіво і необроблене. Створення захисного бар'єру бактеріями Bacillus Firmus при проростанні насіння

Наразі ефективний інсекто-нематоцид Пончо™ Вотіво активно викорис­товується міжнародними насіннєвими компаніями для передпосівної обробки насіннєвого матеріалу. Тож українські аграрії, купуючи насіння кукурудзи, вже сьогодні мають змогу захистити свій майбутній врожай як від ґрунтових та наземних шкідників, так і від нематод.