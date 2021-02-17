Украинские производители подсолнечника много сезонов составляли свои схемы эффективной защиты. Одним из базовых элементов успеха стали почвенные гербициды, которые надежно контролируют сорняки и помогают культуре раскрыть свой потенциал урожайности.

Аграрии при выращивании подсолнечника должны сразу начинать борьбу с сорняками, потому что на начальных стадиях развития растения плохо конкурируют с ними за свет, воду и питательные вещества. Засоренность посевов сорняками может негативно влиять на рост культуры и дальнейшую ее урожайность.

Настоящей находкой для фермеров стал почвенный гербицид Акрис® компании BASF. Этот универсальный препарат содержит два действующих вещества – диметенамид-П и тербутилазин. Благодаря их гармоничному взаимодействию Акрис® ловко работает при любых погодных условиях: если засушливо – за дело берется диметенамид-П, если переувлажнение – тербутилазин.

Сочетание этих веществ также обеспечивает более длительное почвенное действие гербицида и надежный контроль широкого спектра сорняков. А отсутствие последействия на последующие культуры в севообороте предоставляет препарату дополнительные преимущества.

Чистые ряды без сорняков.

Преимущества препарата

Надежный контроль широкого спектра однолетних сорняков

Эффективен при недостаточном увлажнении за счет содержания диметенамида-П

Длительный период контроля сорняков

Нет последействия на следующие культуры

Широкое окно применения в посевах кукурузы

Сравнительные фото ярко демонстрируют разницу между контрольным полем и тем, где применялся Акрис®.



Контрольный участок (без применения гербицидов)





Акрис 3 л/га, агроцентр BASF, село Денисовка, Хмельницкая область

Действуй вовремя!

Компания BASF, заботясь об урожаях аграриев, для более эффективного применения продукта Акрис® представила рынку онлайн-решение "Дій вчасно".

Это решение позволяет производителям подсолнечника выбрать лучший период для внесения гербицида на конкретном поле. График показывает количество накопленных осадков (дождя) за последние 4 дня и прогноз вероятности необходимого количества осадков для лучшей активации продукта. За счет сильных физических свойств диметенамида-П, такой продукт будет более гибким для применения и поможет выбрать оптимальную дату для внесения фермерами.

Видео-инструкция сервиса "Дій вчасно – Акріс®"

Также компания BASF продолжает удобную и выгодную для аграриев акцию "Акріс® купуй – обприскувач діагностуй".

За каждые приобретенные у официальных дистрибьюторов и субдистрибьюторов ООО "БАСФ Т. О. В." 1 000 литров гербицида Акрис®, фермерское хозяйство получает услугу по диагностике 1 опрыскивателя от компании SprayForce. Если покупатель приобретет 2 000 литров продукта Акрис® и более, то получает сервис по диагностике 2 опрыскивателей.

Подробнее о препаратах и акциях BASF читайте на официальном сайте компании.