Проектируйте суперурожай! Как правильно "построить" подсолнечник
Подсолнечник – одна из самых рентабельных сельскохозяйственных культур в Украине. Но и его урожайность можно существенно повысить, если шире раскрыть генетический потенциал этого растения.
Начнем с типичных ситуаций, с которыми неоднократно сталкивались многие украинские аграрии.
Подсолнечник рос, казалось бы, в достаточно комфортных условиях и поднялся высоко. Но растение переросло, а стебель осталось тонким, поэтому не выдерживает корзину с семенами и ложится. Если еще и ветер подует или сыпанет град, то все поле может "лечь" – потери урожая будут огромными. Кроме того, быстрый подъем стеблей замедлил рост корневой системы – и растение не получило из почвы необходимого количества влаги и питательных веществ, которые очень необходимы для правильного развития, и тратит больше энергии для их транспортировки.
Другая проблема – слабые листья. Это особенно актуально для засушливых южных и восточных регионов Украины, где у подсолнечника часто слабые, неплотные и гладкие листья. В таком случае растение не получает надлежащий уровень фотосинтеза, не может сохранить драгоценную влагу и уязвимо к болезням.
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Как правильно "построить" подсолнечник, чтобы он не перерос, имел прочную структуру и иммунитет?
Решение: препарат компании BASF Архитект® – первый морфорегулятор-фунгицид, раскрывает генетический потенциал подсолнечника. Собственно, свое название он получил потому, что помогает растению формировать оптимальную архитектонику от корня до корзины.
Морфорегулятор перераспределяет энергоресурсы подсолнечника – уменьшает высоту растения и увеличивает корневую массу. А фунгицид удлиняет процесс фотосинтеза и защищает от широкого спектра болезней. Все это положительно влияет на формирование оптимальной корзины – увеличивается ее диаметр и улучшаются качественные показатели семян: повышается наполненность, семена становится объемнее и растет масса тысячи семян.
Преимущества препарата Архитект®
- Оптимизирует архитектонику растения и транспортировку/поглощения питательных веществ и воды
- Имеет широкий спектр контроля основных болезней подсолнечника: септориоз, альтернариоз, ржавчина, фомоз, фомопсис, склеротиниоз
- Повышает устойчивость подсолнечника к засухе и высоким температурам
- Сохраняет и повышает урожайность
Действие Архитект® на отдельные сегменты растения
Применение препарата Архитект®, который удачно сочетает функции морфорегулятора и фунгицида, помогает аграриям увеличить урожайность подсолнечника до 21%! При этом прибавка уже окупаема, начиная от 1 центнера с гектара!
Окупність Архітект® – 1, 0 ц/га
Поэтому вывод очевиден:
Архитект® – первое и единственное решение, которое поможет раскрыть истинный потенциал вашего подсолнечника! Проектируйте суперурожай!
Источник: 24 канал
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