Соняшник – одна з найрентабельніших сільськогосподарських культур в Україні. Але і його врожайність можна суттєво підвищити, якщо ширше розкрити генетичний потенціал цієї рослини.

Почнемо з типових ситуацій, з якими неодноразово стикалися багато українських аграріїв.

Соняшник зростав, здавалося б, у досить комфортних умовах і піднявся високо. Але рослина переросла, а стебло залишилося тонким, тому не витримує кошик з насінням і вилягає. Якщо ще й вітер повіє чи сипне град, то все поле може "лягти" – втрати врожаю будуть величезними. Крім того, швидкий підйом стебла сповільнив ріст кореневої системи – і рослина не отримала з ґрунту необхідної кількості вологи та поживних речовин, які дуже потрібні для правильного розвитку, та витрачає більше енергії для їх транспортування.

Інша проблема – слабке листя. Це особливо актуально для посушливих південних і східних регіонів України, де соняшник часто має кволе, нещільне і гладке листя. У такому випадку рослина не отримує належний рівень фотосинтезу, не може зберегти дорогоцінну вологу і вразлива до хвороб.

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Як правильно "збудувати" соняшник, аби він не переріс, мав міцну структуру і стійкий імунітет?



Рішення: препарат компанії BASF Архітект® – перший морфорегулятор-фунгіцид, що розкриває генетичний потенціал соняшнику. Власне, свою назву він отримав тому, що допомагає рослині формувати оптимальну архітектоніку від кореня до кошика.

Морфорегулятор перерозподіляє енергоресурси соняшнику – зменшує висоту рослини і збільшує кореневу масу. А фунгіцид подовжує процес фотосинтезу і захищає від широкого спектру хвороб. Все це позитивно впливає на формування оптимального кошика – збільшується його діаметр та покращуються якісні показники насіння: підвищується виповненість, насіння стає об'ємнішим та зростає маса тисячі насінин.

Переваги препарату Архітект®

Оптимізує архітектоніку рослини та транспортування/поглинання поживних речовин та води

Має найширший спектр контролю основних хвороб соняшнику: септоріоз, альтернаріоз, іржа, фомоз, фомопсис, склеротиніоз

Підвищує стійкість соняшнику до посухи та високих температур

Зберігає та підвищує врожайність

Дія Архітект® на окремі сегменти рослини

Застосування препарату Архітект®, який вдало поєднує функції морфорегулятора та фунгіциду, допомагає аграріям збільшити врожайність соняшнику до 21%! При цьому прибавка вже є окупною, починаючи від 1 центнера з гектара!

Окупність Архітект® – 1, 0 ц/га

Тож висновок очевидний:

Архітект® – перше та єдине рішення, яке допоможе розкрити справжній потенціал вашого соняшнику! Проєктуйте надврожай!