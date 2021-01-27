Круговая оборона: портфолио BASF – на защите кукурузы
Кукуруза – одна из самых ценных зерновых и главная кормовая культура в мире.
Источник: Агро24
На сегодня кукуруза занимает 2 место (после пшеницы) по посевным площадям и 1 место – по валовым сборам среди пищевых культур.
Ежегодно посевные площади под кукурузу увеличиваются – и в мире, и в Украине (уже 10 сезонов подряд). Эта тенденция сохранится и в этом году, несмотря на то, что в 2020-м урожайность культуры из-за плохих погодных условий была ниже, чем обычно. Рентабельность все равно осталась высокой, поэтому украинские аграрии снова будут делать большую ставку на кукурузу – площади запланированы, семенные фонды наполнены...
Но есть серьезные предостережения. Ежегодно увеличивается и давление сорняков на кукурузу, что очень негативно влияет на урожайность. Особенно донимают амброзия, просо куриное, щирица, лебеда, дурман, горчак... Показательна ситуация с распространением очень агрессивного ваточника сирийского. Еще недавно этот враг кукурузы и других сельскохозяйственных культур встречался только в северо-восточных регионах Украины. А теперь он там значительно распространился и уже начал захватывать центральные и северо-западные регионы.
Как уберечь кукурузу от сорняков, чтобы собрать максимальный урожай?
Опытные аграрии знают решение: лучшая защита – селективные гербициды, рынок которых в 2020 году составил 107 миллионов долларов. Особой популярностью стали пользоваться гербициды сегмента one shot solutions, которые полностью оправдывают свое название и только за одно внесение решают проблему сорняков. Сейчас такие препараты уже составляют 42% рынка, и имеют тенденцию к дальнейшему росту.
Приговор сорнякам
Но и среди гербицидов one shot solutions есть свои уникумы. Например, Стеллар® Плюс компании BASF – новинка сегмента, что позволяет справиться даже с самыми тяжелыми сорняками и держать поле чистым до смыкания рядков кукурузы, а то и дольше. Именно поэтому этот непревзойденный препарат получил девиз "Приговор сорнякам".
Преимущества препарата
- Новая улучшенная формуляция, уменьшение затрат на логистику
- Широкий спектр действия на сорняки
- Эффективно уничтожает надземную часть ваточника сирийского
- Быстрый визуальный эффект
- Имеет грунтовое действие благодаря топрамезону
В портфолио компании BASF еще несколько популярных решений для борьбы с сорняками, а также с самыми распространенными болезнями и вредителями. Эти надежные защитники создадут своеобразную круговую оборону вокруг ваших сельскохозяйственных культур и сохранят урожай.
Лучшими партнерами для баковой смеси является Фронтьер® Оптима или Акрис®. Они усиливают листовую активность Стеллар® Плюс, расширяют спектр чувствительных сорняков и удлиняют период эффективной почвенной защиты до 40 дней. После применения гербицида Стеллар® Плюс на следующий год не рекомендуется высевать сою, горох и другие бобовые культуры в связи с возможным проявлением фитотоксичности.
Представим каждый препарат в отдельности, потому что они заслуживают подробное внимание.
Фронтьер® Оптима
Селективный довсходовый гербицид для контроля однолетних злаковых и некоторых широколиственных сорняков.
Преимущества препарата
- Благодаря высокой водорастворимости уровень эффективности практически не зависит от влажности почвы
- Длительный период защиты
- Возможность использования на различных культурах
Акрис®
Гербицид для кукурузы с удлиненным грунтовым действием.
Преимущества препарата
- Надежный контроль широкого спектра однолетних сорняков
- Эффективный в условиях недостаточного увлажнения за счет содержания диметенамида-П
- Длительный период контроля сорняков
- Нет последействия на последующие культуры
- Широкое окно применения в посевах кукурузы
Абакус®
Высокоэффективный стробилуринвместимый фунгицид для контроля опасных болезней.
Преимущества препарата
- Длительное профилактическое и надежное лечебное действие против широкого спектра болезней
- Обеспечивает AgCelence® эффект:
– повышение урожайности и улучшение его качественных показателей
– стимулирование процессов фотосинтеза, удлинение вегетационного периода
– активизация нитрогеназной активности посевов, лучшее усвоение азота
– повышение устойчивости растений к стрессовым погодным условиям в течение вегетации
Фастак®
Высокоэффективный инсектицид из группы пиретроидов характеризуется контактно-кишечным действием и низкими нормами применения. Успешно используется во всех регионах мира для уничтожения широкого спектра вредителей.
Преимущества препарата
- высокоактивный против абсолютного большинства насекомых-вредителей
- один препарат для многих сельскохозяйственных культур и лесных насаждений
- быстрое и длительное воздействие на вредителей
- устойчив к смыванию дождем
Источник: 24 канал
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