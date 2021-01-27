Кукуруза – одна из самых ценных зерновых и главная кормовая культура в мире.

Источник: Агро24

На сегодня кукуруза занимает 2 место (после пшеницы) по посевным площадям и 1 место – по валовым сборам среди пищевых культур.

КУКУРУЗА: СТАТИСТИКА 2020

Площадь (млн га)

Мир – 197

Украина – 5,4 (9 место)

Валовой сбор (млн тонн)

Мир – 1 144 632

Украина – 28 500 (6 место)

(Данные USDA)

Ежегодно посевные площади под кукурузу увеличиваются – и в мире, и в Украине (уже 10 сезонов подряд). Эта тенденция сохранится и в этом году, несмотря на то, что в 2020-м урожайность культуры из-за плохих погодных условий была ниже, чем обычно. Рентабельность все равно осталась высокой, поэтому украинские аграрии снова будут делать большую ставку на кукурузу – площади запланированы, семенные фонды наполнены...

Но есть серьезные предостережения. Ежегодно увеличивается и давление сорняков на кукурузу, что очень негативно влияет на урожайность. Особенно донимают амброзия, просо куриное, щирица, лебеда, дурман, горчак... Показательна ситуация с распространением очень агрессивного ваточника сирийского. Еще недавно этот враг кукурузы и других сельскохозяйственных культур встречался только в северо-восточных регионах Украины. А теперь он там значительно распространился и уже начал захватывать центральные и северо-западные регионы.

Как уберечь кукурузу от сорняков, чтобы собрать максимальный урожай?

Опытные аграрии знают решение: лучшая защита – селективные гербициды, рынок которых в 2020 году составил 107 миллионов долларов. Особой популярностью стали пользоваться гербициды сегмента one shot solutions, которые полностью оправдывают свое название и только за одно внесение решают проблему сорняков. Сейчас такие препараты уже составляют 42% рынка, и имеют тенденцию к дальнейшему росту.

Приговор сорнякам

Но и среди гербицидов one shot solutions есть свои уникумы. Например, Стеллар® Плюс компании BASF – новинка сегмента, что позволяет справиться даже с самыми тяжелыми сорняками и держать поле чистым до смыкания рядков кукурузы, а то и дольше. Именно поэтому этот непревзойденный препарат получил девиз "Приговор сорнякам".





Преимущества препарата

Новая улучшенная формуляция, уменьшение затрат на логистику

Широкий спектр действия на сорняки

Эффективно уничтожает надземную часть ваточника сирийского

Быстрый визуальный эффект

Имеет грунтовое действие благодаря топрамезону

В портфолио компании BASF еще несколько популярных решений для борьбы с сорняками, а также с самыми распространенными болезнями и вредителями. Эти надежные защитники создадут своеобразную круговую оборону вокруг ваших сельскохозяйственных культур и сохранят урожай.

Лучшими партнерами для баковой смеси является Фронтьер® Оптима или Акрис®. Они усиливают листовую активность Стеллар® Плюс, расширяют спектр чувствительных сорняков и удлиняют период эффективной почвенной защиты до 40 дней. После применения гербицида Стеллар® Плюс на следующий год не рекомендуется высевать сою, горох и другие бобовые культуры в связи с возможным проявлением фитотоксичности.

Представим каждый препарат в отдельности, потому что они заслуживают подробное внимание.

Селективный довсходовый гербицид для контроля однолетних злаковых и некоторых широколиственных сорняков.

Преимущества препарата

Благодаря высокой водорастворимости уровень эффективности практически не зависит от влажности почвы

Длительный период защиты

Возможность использования на различных культурах

Гербицид для кукурузы с удлиненным грунтовым действием.

Преимущества препарата

Надежный контроль широкого спектра однолетних сорняков

Эффективный в условиях недостаточного увлажнения за счет содержания диметенамида-П

Длительный период контроля сорняков

Нет последействия на последующие культуры

Широкое окно применения в посевах кукурузы

Высокоэффективный стробилуринвместимый фунгицид для контроля опасных болезней.

Преимущества препарата

Длительное профилактическое и надежное лечебное действие против широкого спектра болезней

Обеспечивает AgCelence® эффект:

– повышение урожайности и улучшение его качественных показателей

– стимулирование процессов фотосинтеза, удлинение вегетационного периода

– активизация нитрогеназной активности посевов, лучшее усвоение азота

– повышение устойчивости растений к стрессовым погодным условиям в течение вегетации

Высокоэффективный инсектицид из группы пиретроидов характеризуется контактно-кишечным действием и низкими нормами применения. Успешно используется во всех регионах мира для уничтожения широкого спектра вредителей.

Преимущества препарата

высокоактивный против абсолютного большинства насекомых-вредителей

один препарат для многих сельскохозяйственных культур и лесных насаждений

быстрое и длительное воздействие на вредителей

устойчив к смыванию дождем

Подробнее с характеристиками и возможностями препаратов BASF можно познакомиться на официальном сайте компании.