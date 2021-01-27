Кругова оборона: портфоліо BASF – на захисті кукурудзи
Кукурудза – одна з найцінніших зернових і головна кормова культура у світі.
Джерело: Агро24
На сьогодні кукурудза посідає 2 місце (після пшениці) за посівними площами і 1 місце – за валовими зборами серед харчових культур.
Щороку посівні площі під кукурудзу збільшуються – і в світі, і в Україні (вже 10 сезонів поспіль). Ця тенденція збережеться й цьогоріч, незважаючи на те, що в 2020-му врожайність культури через погані погодні умови була нижчою, ніж зазвичай. Рентабельність все рівно залишилася високою, тому українські аграрії знову робитимуть велику ставку на кукурудзу – площі заплановані, насіннєві фонди наповнені…
Але є серйозні перестороги. Щороку збільшується і тиск бур’янів на кукурудзу, що дуже негативно впливає на врожайність. Особливо допікають амброзія, просо куряче, щириця, лобода, дурман, гірчак... Показовою є ситуація з розповсюдженням дуже агресивного ваточника сирійського. Ще донедавна цей ворог кукурудзи та інших сільськогосподарських культур зустрічався лише в північно-східних регіонах України. А нині він там значно поширився і вже почав захоплювати центральні та північно-західні регіони.
Як вберегти кукурудзу від бур’яну, щоб зібрати максимальний врожай?
Досвідчені аграрії знають рішення: найкращий захист – селективні гербіциди, ринок яких у 2020 році склав 107 мільйонів доларів. Особливою популярністю почали користуватися гербіциди сегменту one shot solutions, які повністю виправдовують свою назву і лише за одне внесення вирішують проблему бур’янів. Зараз такі препарати вже складають 42% ринку, і є тенденцію до подальшого зростання.
Вирок бур’янам
Але й серед гербіцидів one shot solutions є свої унікуми. Наприклад, Стеллар® Плюс компанії BASF – новинка сегменту, що дозволяє впоратися навіть з найважчими бур’янами і тримати поле чистим до змикання рядків кукурудзи, а то й довше. Саме тому цей неперевершений препарат отримав дивіз "Вирок бур’янам".
Переваги препарату
- Нова покращена формуляція, зменшення витрат на логістику
- Широкий спектр дії на бур’яни
- Ефективно знищує надземну частину ваточника сирійського
- Швидкий візуальний ефект
- Має ґрунтову дію завдяки топрамезону
В портфоліо компанії BASF є ще кілька популярних рішень для боротьби з бур’янами, а також із найпоширенішими хворобами і шкідниками. Ці надійні захисники створять своєрідну кругову оборону навколо ваших сільськогосподарських культур і збережуть урожай.
Найкращими партнерами для бакової суміші є Фронтьєр® Оптіма або Акріс®. Вони підсилюють листову активність Стеллар® Плюс, розширюють спектр чутливих бур’янів і подовжують період ефективного ґрунтового захисту до 40 днів. Після застосування гербіциду Стеллар® Плюс на наступний рік не рекомендується висівати сою, горох та інші бобові культури у зв’язку з можливим проявом фітотоксичності.
Представимо кожен препарат окремо, бо вони заслуговують на детальну увагу.
Фронтьєр® Оптіма
Селективний досходовий гербіцид для контролю однорічних злакових і деяких широколистих бур’янів.
Переваги препарату
- Завдяки високій водорозчинності рівень ефективності практично не залежить від вологості ґрунту
- Довготривалий період захисту
- Можливість використання на різних культурах
Акріс®
Гербіцид для кукурудзи із подовженою грунтовою дією.
Переваги препарату
- Надійний контроль широкого спектра однорічних бур’янів
- Ефективний за умов недостатнього зволоження за рахунок вмісту диметенаміду-П
- Тривалий період контролю бур’янів
- Немає післядії на наступні культури
- Широке вікно застосування у посівах кукурудзи
Абакус®
Високоефективний стробілуринвмісний фунгіцид для контролю найнебезпечніших хвороб.
Переваги препарату
- Тривала профілактична та надійна лікувальна дія проти широкого спектра хвороб
- Забезпечує AgCelence® ефект:
- пiдвищення врожайностi та покращення його якісних показників
- стимулювання процесів фотосинтезу, подовження вегетаційного періоду
- активізація нітрогеназної активності посівів, краще засвоєння азоту
- пiдвищення стiйкостi рослин до стресових погодних умов протягом вегетації
Фастак®
Високоефективний інсектицид із групи піретроїдів характеризуеться контактно-шлунковою дією та низькими нормами застосування. Успішно використовується в усіх регіонах світу для знищення широкого спектра шкідників.
Переваги препарату
- високоактивний проти абсолютної більшості комах-шкідників
- один препарат для багатьох сільськогосподарських культур та лісових насаджень
- швидка та тривала дія на шкідників
- стійкий до змивання дощем
Джерело: 24 канал
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