В этом году в сегменте черешни возникло много проблем. Погода оказала плохое влияние на урожай, сделала ягоды водянистыми и заставила их похлопать. Кроме того, покупательная способность украинцев упала, поэтому из-за нерентабельности фермеры оставили большую часть урожая на деревьях.

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Но в молодом саду вблизи Мелитополя выросла огромная черешня – в диаметре плоды сортов "Октавия" и "Вега" составляют 33 миллиметра.

Впрочем, это первые плоды в молодом саду, поэтому большой прибыли предприятие не получило. "Гигантов" продавали по 45 гривен за килограмм, десятки тонн остались на деревьях. Фермеры отмечают, что таких убытков из-за черешни раньше не было.

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