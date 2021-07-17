В конце июня на центральном оптовом рынке Хатинохе на аукцион выставили 26 коробок черешни Juno Heart и 13 коробок Aomori Heartbeat.

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Самую высокую ставку сделала оптоваяый продавец фруктов и овощей Киоко Наґацука – 450 тысяч иен за коробку черешен Aomori Heartbeat. Это примерно 4 тысячи долларов, то есть одна ягода обошлась ей в 270 долларов.

Самая дорогая черешня в мире / Фото The mainichi

Сорт Juno Hearts выведен в префектуре Аомори и известный высоким содержанием сахара, который достигает 20% плода. Эта черешня появилась на рынке в 2019 году. Ягоды имеют диаметр более 31 миллиметр, красивый цвет и блеск.

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