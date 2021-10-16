В течение последних 4 месяцев показатель УМИ вырос на 22,2%. Но эксперты отмечают, что радоваться стоит сдержанно.

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Дело в том, что рост вызван не развитием отрасли, а тем, что в прошлом году доходы были очень низкими.

Вместе с тем нужно учитывать сезонный рост: перед зимой доходность молока традиционно возрастает. Более подробные выводы можно будет делать только через определенное время.

Что касается стоимости кормов, которая играет большую роль в формировании цены молока, то они подешевели на 1%.

Картофель из южных регионов не может похвастаться качеством. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Проблемы с качеством: что случилось с картофелем на юге Украины".