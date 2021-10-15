В этом году в южных регионах сохранить картофель в хорошем товарном состоянии будет нелегко. Урожай пострадал от осадков и болезней.

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Качественный урожай не требует профессиональных хранилищ, для его хранения не требуется особых условий. Зато не слишком качественный товар сохранить без хранилищ будет довольно сложно.

Если нет соответствующих условий, овощ начинает "течь" уже через несколько дней, что несет угрозу всему урожаю.

Вероятно, аграриям придется продавать овощ тем, кто имеет профессиональные хранилища, или пытаться сбыть товар потребителям. В противном случае картофель потеряет в качестве, а следовательно – и в цене.

На экспорт картофель продают существенно дешевле, чем украинцам на рынках и в магахинах. Больше о цеч читайте в материале Агро 24 "Картофель для украинских покупателей стоит в 5 раз дороже, чем для экспорта".