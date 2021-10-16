Прибыли за производство молока начали расти
16 октября 2021 , 16:38Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрея Ярмака
УМИ - это украинский молочный индекс, определяющий доходность производства молока. В течение последних месяцев он демонстрирует непрерывный рост.
В течение последних 4 месяцев показатель УМИ вырос на 22,2%. Но эксперты отмечают, что радоваться стоит сдержанно.
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Дело в том, что рост вызван не развитием отрасли, а тем, что в прошлом году доходы были очень низкими.
Вместе с тем нужно учитывать сезонный рост: перед зимой доходность молока традиционно возрастает. Более подробные выводы можно будет делать только через определенное время.
Что касается стоимости кормов, которая играет большую роль в формировании цены молока, то они подешевели на 1%.
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