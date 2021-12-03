Впрочем, в зависимости от региона Украины, урожайность разных сортов земляники, а, соответственно, и ее доходность, существенно отличаются.

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Эксперт компании BASF, экс-глава Госкомитета Украины по земельным ресурсам Владимир Воеводин в интервью журналу "Садоводство по-украински" рассказал, где и какие именно сорта земляники лучше выращивать.

Для южных районов страны и Закарпатья в приоритете ранняя земляника, для центрального региона – Винницкая, Киевская и Черкасская области – средние и поздние сорта, – говорит специалист. – За ранними сортами им не следует гнаться, потому что они будут неконкурентоспособными с Закарпатской, Одесской и Херсонской областями.

Новые сорта клубники

Между тем селекционеры продолжают совершенствовать качество ягод. Так, недавно питомник Fresh Forward презентовал около 10 новых сортов клубники. Они вкусные, высокопродуктивные и подойдут как для открытого грунта, так и для выращивания в тоннеле или теплице.

Подробнее читайте в материале Агро 24 "Ягодное наслаждение: представлены новые перспективные сорта клубники".