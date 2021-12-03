Втім, залежно від регіону України, врожайність різних сортів суниці, а, відповідно, і її прибутковість, – суттєво відрізняються.

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Експерт компанії BASF, екс-голова Держкомітету України із земельних ресурсів Володимир Воєводін в інтерв’ю журналу "Садівництво по-українськи" розповів, де і які саме сорти суниці найкраще вирощувати.

Для південних районів країни та Закарпаття в пріоритеті рання суниця, для центрального регіону – Вінницька, Київська й Черкаська області – середні і пізні сорти, – каже фахівець. – За ранніми сортами їм не слід гнатись, бо вони будуть неконкурентоспроможними з Закарпатською, Одеською та Херсонською областями.

Нові сорти полуниці

Тим часом, селекціонери продовжують вдосконалювати якість ягід. Так, нещодавно розсадник Fresh Forward презентував близько 10 нових сортів полуниці. Вони смачні, високопродуктивні й підійдуть як для відкритого ґрунту, так і для вирощування в тунелі або теплиці.

Детальніше читайте в матеріалі Агро 24 "Ягідна насолода: представлено нові перспективні сорти полуниці".