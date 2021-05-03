В Украине заметный рост цен на яйца, подсолнечное масло, молочную и мясную продукцию, хлеб. По мнению экспертов, рост цен будет продолжаться.
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Главная причина – пандемия, которая дала старт негативным событиям в мировой экономике. Производители продуктов питания отмечают негативные изменения в сфере логистики. Также кризис ударил и по рынку труда, много мелких бизнесов прекратили свою деятельность.
Также лето 2020 не порадовало погодными условиями, поэтому во многих странах сократились урожаи, что тоже сыграло свою роль.