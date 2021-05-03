В Украине заметный рост цен на яйца, подсолнечное масло, молочную и мясную продукцию, хлеб. По мнению экспертов, рост цен будет продолжаться.

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Главная причина – пандемия, которая дала старт негативным событиям в мировой экономике. Производители продуктов питания отмечают негативные изменения в сфере логистики. Также кризис ударил и по рынку труда, много мелких бизнесов прекратили свою деятельность.

Также лето 2020 не порадовало погодными условиями, поэтому во многих странах сократились урожаи, что тоже сыграло свою роль.

Бесплодные земли можно использовать для энергетических растений и получить хорошую прибыль. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Малопродуктивные земли можно использовать в целях энергетики".