Рак картофеля: как уберечь свой урожай от болезни

На Волыни в одном фермерском хозяйстве была обнаружена опасная болезнь. Вблизи зараженного поля был введен карантин.

Что такое рак картофеля

Рак картофеля издавна известен фермерам. Его вызывает гриб Synchytrium endobioticum. Он попадает в клетку плода и быстро размножается. В результате появляется твердая и сухая масса, размер которой может быть больше, чем картошка.

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В природе распространение болезни довольно медленное. В большинстве своем болезнь переносят с плодами устойчивых сортов, которые имеют на себе частицы зараженного грунта.

Чем опасна болезнь и как предотвратить

Лучший предохранитель от рака картофеля – выбирать устойчивые к нему сорта. Если же нарост есть на корнеплоде – его нужно просто срезать. На качество здоровой мякоти картофеля болезнь не влияет.

Если болезнь не предотвратить – она может легко уничтожить весь урожай. Кроме того, зараженный картофель лучше сжигать, чтобы гриб не проник в землю и не продолжил заражение растений.