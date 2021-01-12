Растрескивание плодов черешни: как предотвратить
Специалисты объяснили, как можно предупредить наиболее распространенное повреждение черешни.
По словам специалистов, осноная причина растрескивания черешни – это избыток влаги во время созревания. Самыми опасными являются трещины, возникающие непосредственно перед урожаем, сообщает журнал "Садоводство по-украински".
Интересно Чудо-овощ: американский фермер вырастил тыкву весом более тонны
За 3-4 недели после цветения кожица ягод перестает ставать толще. Во время созревания плоды интенсивно увеличиваются в размере на 400%. В результате поверхность кожуры становится все больше, но одновременно тоньше и деликатнее. Если после засухи выпадает дождь или проводят полив, плоды поглощают большое количество воды, в результате чего кожура лопается в самом слабом месте.
Также сообщается, что значительная часть воды попадает в плод через кожуру после осадков. Ягоды не растрескиваются, пока концентрация растворов в плодах и на плодах одинакова. Когда давление в плодах повышается, образуются мелкие трещины, особенно вокруг стебля и в верхней части плода. Кроме того, трещины плодов провоцирует ливень в засушливую погоду.
Эффективные способы ограничить или остановить этот процесс:
- выбирать для выращивания сорта черешни, что менее восприимчивы к трещинам (например, Vanda, Kordia или Regina);
- применять удобрения (Са, Сu, N), обогащающих растение сухими веществами;
- в течение засухи орошать растения, чтобы уменьшить риск шока роста, который наступает после засушливого периода;
- установить сооружения, защищающие деревья от дождя;
- использовать кальцийсодержащие удобрения с низким содержанием азота, которые укрепляют клеточные стенки.
Поделиться новостью