Спеціалісти пояснили, як можна попередити найбільш поширене пошкодження черешні.

За словами спеціалістів, оснона причина розтріскування черешні – це надлишок вологи під час дозрівання. Найнебезпечнішими є тріщини, що виникають безпосередньо перед урожаєм, повдіомляє журнал "Садівництво по-українськи".

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За 3–4 тижні після цвітіння шкірка ягід перестає товститися. Під час дозрівання плоди інтенсивно збільшуються в розмірі на 400%. У результаті поверхня шкірки стає дедалі більшою, але одночасно тоншою й делікатною. Якщо після посухи випадає дощ або проводять полив, плоди поглинають велику кількість води, внаслідок чого шкірка тріскається в найслабшому місці.

Також повідомляється що значна частина води потрапляє у плід крізь шкірку після опадів. Ягоди не розтріскуються, доки концентрація розчинів у плодах і на плодах однакова. Коли тиск у плодах підвищується, утворюються дрібні тріщини, особливо навколо стебла й у верхній частині плоду. Крім того, тріщини плодів провокує злива в посушливу погоду.

Ефективні способи обмежити або зупинити цей процес:

вибирати для вирощування сорти черешні, що менш сприйнятливі до тріщин (наприклад, Vanda, Kordia або Regina);

застосовувати добрива (Са, Сu, N), що збагачують рослину сухими речовинами;

упродовж посухи зрошувати рослини, щоб зменшити ризик шоку зростання, який настає після посушливого періоду;

установити споруди, що захищають дерева від дощу;

використовувати кальцієвмісні добрива з низьким умістом азоту, які зміцнюють клітинні стінки.

Як писав Агро24, у Японії продали 500 грам черешні за 10 тисяч доларів.