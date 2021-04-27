Из-за умеренного накопления тепла, невысоких дневных температур воздуха и наличия заморозков рост и развитие сельскохозяйственных культур происходили несколько замедленно.

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Вместе с тем сообщается, что значительного отставания от средних многолетних сроков в фазовом развитии основных культур пока не наблюдалось.

Как показали обследования посевов гидрометеорологическими организациями, большинство посевов озимых находились в хорошем состоянии с потенциалом урожая выше среднего. Увлажнения почвы хорошее и оптимальное. Температурные условия близки к оптимуму для этой группы культур.

Рынок земли изменит отношения собственника и арендатора. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Открытие рынка земли: как изменятся отношения владельца и арендатора".