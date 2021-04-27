Через помірне накопичення тепла, невисокі денні температури повітря і наявності заморозків зростання і розвиток сільськогосподарських культур відбувалися дещо уповільнено.
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Разом з тим повідомляється, що значного відставання від середніх багаторічних термінів у фазовому розвитку основних культур наразі не спостерігалося.
Як показали обстеження посівів гідрометеорологічними організаціями, більшість посівів озимих перебували в хорошому стані з потенціалом врожаю вище середнього. Зволоження ґрунту хороше і оптимальне. Температурні умови близькі до оптимуму для цієї групи культур.