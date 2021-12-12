Рекордная люфа: в Украине появился первый участок "растительной губки"

Херсонские фермеры посадили участок люфы, который сразу попал в Национальный реестр рекордов.

Люфу, которую еще называют "растительной губкой", выращивает фермерская семья Ждановых в селе Каиры Херсонской области. Из плодов культуры семья производит натуральные мочалки, хорошо очищающие кожу и улучшающие кровообращение. При этом мочалки после использования и утилизации, в отличие от синтетических, не наносят вреда экологии.

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Кто и почему зарегистрировал рекорд?

Руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова лично приехала в Каиры, чтобы зафиксировать достижения.

Этот рекорд войдет в категорию "Наука и технология", – сказала Ветрова. – Потому что здесь отработана технология производства, позволяющая получить продукцию от семейного фермерства. Кроме того, ценность этого рекорда в экологическом направлении.

Семья Ждановых выращивает люфу на площади 0,28 гектара, что также зафиксировали представители Национального реестра рекордов.

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Чистый мир

Фермеры Татьяна и Владимир Ждановы регулярно участвуют в различных экологических проектах и ​​акциях.

Наша философия – делайте мир вокруг себя немного чище и безопаснее, – говорит Владимир. – Даже маленький шаг может сделать его чище.