Главная причина подорожания – сокращение производства яиц в Украине в 2021 году сразу на 15%. Такие данные сообщает Госстат.

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Сейчас десяток куриных яиц в магазинах стоит примерно 40 – 45 гривен, что является антирекордом для этого социально важного продукта. В целом цена с начала года выросла в среднем на 30%.

Снизится ли цена на яйца?

По мнению украинских экспертов, цена на яйца может опуститься, если страны Евросоюза откроют границы для импорта и экспорта. Тогда украинские птицефабрики смогут возобновить производство, и отечественный рынок получит большие объемы яиц, что положительно повлияет на цену.

Курятина тоже дорожает

Подробнее читайте об этом в материале Агро24 "Курятина и яйца подорожали: где самые высокие и самые низкие цены".