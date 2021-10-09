За даними Міністерства агрополітики України, врожайність озимої пшениці-2021 склала 46,5 центнера з гектара. До цього найвища врожайність була у 2016 році – 42,2 центнера, а на третьому місці – 1990-й з 42 центнерами з гектара.

Для порівняння: середня врожайність озимої пшениці в Німеччині, де кліматичні умови схожі з українськими, суттєво вища, каже начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

Для німців 60 центнерів з гектара – це катастрофа. Їм треба 80! – відзначає експертка.

Зверніть увагу! Найрентабельніші сільгоспкультури наступного агросезону: які і чому

Як було в 2020 році

Торік через відсутність дощів і аномально теплу зиму трапилася небувала ґрунтова посуха, врожай був на 20% нижчим за очікуваний.

Урожайність озимої пшениці в 2020 році склала 38 центнерів з гектара. Була катастрофа в окремих районах, насамперед – в Одеській області: урожай пропав, збирали по 10-15 центнерів, а багато хто вирішував, що дешевше буде взагалі не збирати. Але що стосується решти території України, то все було не так вже й погано. Так, 38 центнерів з гектара – замало, тому що за останні п'ять років ми звикли до середньої врожайності 40 центнерів, але це все одно непогано, – зауважила агрометеоролог.

Як було раніше

Адаменко відзначає, що 20-30 років тому врожайність озимої пшениці 30 центнерів з гектара вважалася дуже хорошою. У 1960-1970 роках було 23-24 центнери, ще раніше – 15-16.

Дивуватися, власне, не варто – на зміну екстенсивному господарюванню (розширення посівних площ, розорювання цілини) прийшло інтенсивне, – каже експертка. – Нові технології, покращується культура землеробства, нове насіння, ефективні добрива…

За її словами, головне для хорошого врожаю: клімат, температура повітря, кількість опадів, бо "якими б не були сучасними насіння та добрива, якщо не буде вологи – не буде і врожаю".

Агрометеоролог запевняє, що в Україні є великий потенціал – мінімум подвоєння врожайності.

Важливо! Україна може обіграти Росію на ринку зерна, – експертка