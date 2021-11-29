Рекорды картофеля и вина, уникальный гибрид сливы и абрикоса: важнейшие агроновости недели

Украинский картофель дешевеет. Производство отечественных макарон сокращается. Испанские селекционеры вывели супергибрид. Французское вино установило ценовой рекорд... Эти и другие важные сельскохозяйственные новости – в обзоре недели Агро24 (22 – 28 ноября).

Украинские аграрии обеспокоены: сухая и морозная погода позволяет им завершить уборку кукурузы почти без потерь, но в то же время не способствует будущему урожаю озимых. Подробнее в новости Агро24 "Неутешительный прогноз: урожай озимых может обновить негативный рекорд".

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Макароны озадачили

Макаронные изделия

В этом году на рынке Украины доля отечественных макаронных изделий займет 66%, а импортных – 34%. Но такая разница не отражает динамики на отечественном рынке, потому что в течение последних 5-ти лет наблюдается значительное сокращение производства данного продукта.

Что происходит? Читайте здесь: "Украина стремительно сокращает производство макарон".

Картошка порадовала

В Украине в последнее время подорожало немало продуктов. Впрочем, есть и приятные противоположные примеры – на прошлой неделе порадовала картошка, которая снизилась в цене на 20%. Такая ситуация на рынке была спровоцирована первыми ночными заморозками: многие аграрии и оптовые продавцы не имеют специализированных хранилищ, поэтому бросились распродавать товар.

Подробности в материале "Цена картофеля опустилась до исторического минимума: продолжится ли падение".

Кинг победил

Картофель-рекордсмен

В Польше определили самую большую картофелину урожая 2021 года. Победителем стал великан весом 2022 грамма, которого вырастил фермер Кинг Влодарж из городка Михалова Второго. "Серебряный" и "бронзовый" овощи набрали на пол килограмма меньше. Победители конкурса получили не только признание, но и денежное вознаграждение.

Детали соревнований в материале "Овощ-гигант: в Польше вырастили огромную картофелину".

Вино побило рекорд

Другое достижение установили во Франции: там обновили рекорд стоимости бочки вина – по 228 литров Corton Renardes Grand Cru урожая заплатили аж 800 тысяч евро. Соответственно, цена стандартной бутылки вина емкостью 0,75 литра составляет 4,7 тысячи евро – то есть более 140 тысяч гривен.

Каковы особенности напитка-рекордсмена и куда пойдут деньги за его продажу – в материале "Во Франции продали бочку самого дорогого вина".

BASF представил новинку

Гибрид подсолнечника Инсан 100

В семенном портфолио компании BASF появился первый гибрид для классической системы выращивания подсолнечника – Инсан 100. Для него характерны устойчивость к полеганию, высокая засухоустойчивость и толерантность к вертициллезу, фомопсису и ржавчине.

Об особенностях и преимуществах нового продукта – в аналитической статье Агро24 "Мы доверяем InSun™! Гибрид Инсан 100 – высокие и стабильные урожаи".

Селекционеры создали супергибриды

Испанская компания Ibergen Frutales представила линейку новых гибридов сливы и абрикоса IberPlum, которые плодоносят в течение всего сезона и имеют плоды разного цвета в кожуре и мякоти. Селекционеры ставили своей целью предложить потребителю приятные впечатления как от внешнего вида, так и от вкуса фруктов.

Чем новые гибриды отличаются от традиционных плодов? Читайте в новости "Урожай весь сезон: селекционеры создали уникальный гибрид сливы и абрикоса".