Резкое падение: цена на голубику упала на треть

Голубика стала единственной ягодой, площади под которой в Украине увеличились. Уже сейчас эксперты прогнозируют 7 тысяч тонн урожая, хотя сезон начнется только в июле.

Новым направлением сбыта украинских ягодников стал Ближний Восток. Они увеличили площадь под голубикой, поэтому эксперты ожидают большой урожай.

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Вместе с тем, увеличение объемов повлияет на цену. Стоимость оптовых покупателей будет ниже 7 долларов/килограмм. В прошлом году цена составляла 10 долларов/килограмм.

Предложить еще более дешевый продукт в конкурировать на глобальном рынке с Испанией и Польшей Украина пока не может. Их цена даже на элитные сорта находится на уровне 5 долларов/килограмм.

Прогноз на розничные цены пока делать никто не решается.

А вот урожаем персиков Испания порадовать не сможет. Больше об этом читайте в материале Агро 24