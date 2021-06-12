В конце мая состоялась ежегодная европейская конференция плодов косточковых фруктов medFEL. На ней производители подсчитали, что урожай персиков и нектарина в регионе снизился на 36% к среднему за пять лет. Также это один из самых маленьких урожаев в Европе за последние 30 лет.

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Объемы европейских абрикосов уменьшаются до 343,5 тысяч тонн. Это на 40% меньше среднего показателя 2015-2019 годов. Урожай персика может пострадать еще больше, если страны-производители в летние месяцы будут иметь неблагоприятную погоду, например сильную жару или град.

Испания является крупнейшим европейским производителем косточковых фруктов. Здесь урожай упал в среднем на 20%. В Италии урожай косточковых в этом году будет меньше на целых 40%. Греция пострадала еще больше – на 50%, а производители из Франции заявляют о потере около 64%.

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